Ranghieri Alfieri che carattere! Successo al tie-break e semifinale del girone conquistata Krumins Benzi in main draw ad Apeldoorn
Inizia con una vittoria e con la certezza della qualificazione alla seconda fase ad eliminazione il torneo di doppio maschile. La coppia Ranghieri e Alfieri si impone al tie-break, portando a casa il successo e assicurandosi il passaggio alle semifinali del girone. Nel frattempo, la coppia Krumins e Benzi si è qualificata per il main draw del torneo di Apeldoorn, confermando la presenza italiana nel tabellone principale.
Inizia con una vittoria e con la certezza della qualificazione alla seconda fase ad eliminazione diretta l’avventura al Challenge di Nuvali nelle Filippine per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri che, dopo il buon nono posto al debutto la settimana scorsa, partono con il piede giusto in Asia battendo 2-1, al termine di una vera e propria battaglia, i tedeschi LorenzRietschel nella semifinale del girone. La coppia italiana parte forte, con un break di 7-1 si porta avanti 11-6 e non si fa più avvicinare nel primo set chiudendo a proprio favore con il punteggio di 21-16. Nel secondo set, avanti 12-8, gli azzurri si inceppano, subiscono un break di 0-4 che permette ai tedeschi di pareggiare e poi si gioca punto a punto fino al 21-19 che permette ai teutonici di pareggiare il conto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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