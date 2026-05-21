Ranghieri Alfieri che carattere! Successo al tie-break e semifinale del girone conquistata Krumins Benzi in main draw ad Apeldoorn

Inizia con una vittoria e con la certezza della qualificazione alla seconda fase ad eliminazione il torneo di doppio maschile. La coppia Ranghieri e Alfieri si impone al tie-break, portando a casa il successo e assicurandosi il passaggio alle semifinali del girone. Nel frattempo, la coppia Krumins e Benzi si è qualificata per il main draw del torneo di Apeldoorn, confermando la presenza italiana nel tabellone principale.

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Inizia con una vittoria e con la certezza della qualificazione alla seconda fase ad eliminazione diretta l’avventura al Challenge di Nuvali nelle Filippine per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri che, dopo il buon nono posto al debutto la settimana scorsa, partono con il piede giusto in Asia battendo 2-1, al termine di una vera e propria battaglia, i tedeschi LorenzRietschel nella semifinale del girone. La coppia italiana parte forte, con un break di 7-1 si porta avanti 11-6 e non si fa più avvicinare nel primo set chiudendo a proprio favore con il punteggio di 21-16. Nel secondo set, avanti 12-8, gli azzurri si inceppano, subiscono un break di 0-4 che permette ai tedeschi di pareggiare e poi si gioca punto a punto fino al 21-19 che permette ai teutonici di pareggiare il conto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ranghieri/Alfieri, che carattere! Successo al tie-break e semifinale del girone conquistata. Krumins/Benzi in main draw ad Apeldoorn ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Riscatto Uyba soltanto al tie-break. La vetta del girone diventa un miraggioLa Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio supera Macerata al tie break e conquista i primi punti nel girone A dei Playoff Challenge. Scalia Sciacca vince al tie-break contro Villafranca: successo che rilancia i neroverdiScalia Volley Sciacca torna al successo nella 24esima giornata del campionato di Serie B, superando al Palatenda Roccazzella il Villafranca Messina... Xiamen sorride agli azzurri: Alfieri e Ranghieri bene al debutto stagionale nel Challenge cineseDebutto stagionale incoraggiante per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, che hanno rgagiunto gli ottavi di finale nel Challenge di Xiamen, il torneo che ... oasport.it Ottavi di Baden fatali a Ranghieri/AlfieriBADEN (AUSTRIA)- Disco rosso agli ottavi di finale del Challenge di Baden in Austria per la coppia italiana Alex Ranghieri e Manuel Alfieri. Dopo le due vittorie ottenute nelle qualifiche contro ... tuttosport.com