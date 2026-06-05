Be my sunshine anticipazioni settimanali dal 6 al 12 giugno | Poyraz promette di allontanarsi da Haziran

Da superguidatv.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella settimana dal 6 al 12 giugno, il personaggio di Poyraz decide di allontanarsi da Haziran. La serie turca trasmessa da Mediaset si concentra sui rapporti tra i protagonisti, con Poyraz che prende questa decisione in modo deciso. La trama si sviluppa attraverso i comportamenti e le reazioni dei personaggi alle scelte fatte, senza che siano state fornite ulteriori motivazioni ufficiali. La narrazione si concentra sugli sviluppi delle relazioni e sui cambiamenti nei loro rapporti.

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Be my sunshine (titolo originale Ada Masal?) è il serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì alla domenica – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 6 al 12 giugno? Scopriamolo insieme. Be my sunshine, trame al 12 giugno: la strategia di Batu. Sono finalmente terminati i lavori al negozio di Biricick, e viene svelato il mistero sul vero amore di Beyazit: si tratta di una stupenda micetta. Nel frattempo Batu escogita un piano per fare ingelosire Idil, e la invita a casa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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