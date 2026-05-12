Dal 18 al 22 maggio, il nuovo serial turco “Be my sunshine” accompagna gli spettatori con le sue vicende. La serie, disponibile su Mediaset Infinity, si concentra sulla storia di Haziran e Poyraz, con alcuni episodi che suggeriscono un possibile matrimonio segreto tra i due personaggi. Le anticipazioni settimanali svelano dettagli sulla trama e sugli sviluppi della coppia nel corso della settimana.

Be my sunshine (titolo originale Ada Masal?) è il nuovo serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì al venerdì – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 18 al 22 maggio? Scopriamolo insieme. Be my sunshine, trame al 22 maggio. Mentre è in corso la fiera di beneficienza, Poyraz non può fare a meno di essere preoccupato per Idil. Il ragazzo ha infatti appena scoperto che lei non sta seguendo la terapia consigliata. Idil si rifiuta di recarsi ogni giorno in ospedale per le cure.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Be my sunshine, anticipazioni settimanali dal 18 al 22 maggio: Haziran e Poyraz si sposano in segreto?

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