Un uomo è stato arrestato per il ferimento di un altro personaggio durante una rissa sull’isola. Nel frattempo, uno dei protagonisti, Haziran, ha lasciato l’isola senza specificare le ragioni. La polizia sta indagando sui motivi dell’aggressione e sulla scomparsa della donna. Batu, sospettato di aver causato il ferimento, si trova in custodia, mentre le autorità continuano le verifiche. La trama si sviluppa con questi eventi principali in una settimana cruciale.

Be my sunshine (titolo originale Ada Masal?) è il serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì alla domenica – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno? Scopriamolo insieme. Be my sunshine, trame al 5 giugno: Poyraz viene ferito. Nel corso del’evento organizzato dallo stilista Lodon, Poyraz e Haziran rivelano pubblicamente i progetti di Doygum. L’uomo intende trasformare l’isola e renderla la meta dei sogni per un turismo di massa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Be my sunshine, anticipazioni settimanali dal 30 maggio al 5 giugno: Batu sospettato del ferimento di Poyraz, Haziran lascia l’isola

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