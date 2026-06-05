BCE | due rialzi dei tassi per frenare l’inflazione al 3,2%

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Banca centrale europea ha aumentato i tassi di interesse due volte, portandoli al 2,5%, per contenere l’inflazione, che si attesta al 3,2%. Questa decisione può influenzare il costo dei prestiti, rendendoli più cari. Si prevede inoltre che l’inflazione possa salire al 3,5% nel 2026.

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Come influirà il nuovo tasso del 2,5% sul costo dei prestiti?. Perché l'inflazione potrebbe salire ancora al 3,5% nel 2026?. Quali rischi corre l'economia con una crescita ferma allo 0,6%?. Quando avverrà il secondo aumento previsto per la fine dell'anno?.? In Breve Primo rialzo previsto per l'11 giugno con incremento di 0,25 punti percentuali.. Secondo aumento ipotizzato per la sessione di settembre per raggiungere il 2,5%.. Proiezioni inflazione riviste al 3,5% per l'anno 2026 e aggiornamenti per il 2027.. Contrazione PIL eurozona prevista su un tasso di crescita del 0,6%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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