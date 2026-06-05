BCE | due rialzi dei tassi per frenare l’inflazione al 3,2%
La Banca centrale europea ha aumentato i tassi di interesse due volte, portandoli al 2,5%, per contenere l’inflazione, che si attesta al 3,2%. Questa decisione può influenzare il costo dei prestiti, rendendoli più cari. Si prevede inoltre che l’inflazione possa salire al 3,5% nel 2026.
Come influirà il nuovo tasso del 2,5% sul costo dei prestiti?. Perché l'inflazione potrebbe salire ancora al 3,5% nel 2026?. Quali rischi corre l'economia con una crescita ferma allo 0,6%?. Quando avverrà il secondo aumento previsto per la fine dell'anno?.? In Breve Primo rialzo previsto per l'11 giugno con incremento di 0,25 punti percentuali.. Secondo aumento ipotizzato per la sessione di settembre per raggiungere il 2,5%.. Proiezioni inflazione riviste al 3,5% per l'anno 2026 e aggiornamenti per il 2027.. Contrazione PIL eurozona prevista su un tasso di crescita del 0,6%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Dilemma BCE: Salvare l'Economia o Frenare l'Iinflazione
Notizie e thread social correlati
Bce, Nagel: “Rialzi dei tassi sempre più probabili se il quadro non cambia”Un rappresentante della Banca centrale europea ha affermato che un aumento dei tassi di interesse è sempre più possibile se le condizioni attuali...
BCE e inflazione: rischio nuovi rialzi per le rate dei mutui variabiliLe decisioni della Banca centrale europea sui tassi di interesse potrebbero influenzare le rate dei mutui variabili, con possibili aumenti previsti...
Temi più discussi: Bce verso il rialzo dei tassi di interesse, ecco come cambierebbero i costi dei mutui; Bce, rialzo tassi a giugno è certo, probabile un altro a settembre; Inflazione al 3,2%, massimo dal 2023: rialzo dei tassi Bce inevitabile?; BCE: tassi su, e poi? La nostra previsione.
Economisti, la Bce verso due rialzi dei tassi quest'anno, inflazione rivista al rialzo. Sondaggio Bloomberg, prima mossa la prossima settimana e poi a settembre #ANSA x.com
Forse il contagio della crisi di Hormuz sta per arrivare anche sul mercato finanziario. Il timore: una nuova stretta monetaria globale, attraverso rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, a cominciare da Fed e Bce facebook
Economisti, la BCE verso due rialzi dei tassi quest'anno, inflazione rivista al rialzo(ANSA) - ROMA, 05 GIU - La Bce alzerà i tassi due volte quest'anno, con la prima mossa nella riunione del prossimo 11 giugno, per fare fronte all'aumento dell'inflazione scatenata dal conflitto in Med ... msn.com
Tassi d'interesse BCE e FED verso l'8% entro il 2028? reddit
Bce, nuovo rialzo dei tassi in arrivo: quanto aumenteranno le rate dei mutuiI mutui a tasso fisso di nuova stipula salgono per l’aumento dell’Eurirs, in attesa della decisione Bce sui tassi attesa entro l’11 giugno ... quifinanza.it