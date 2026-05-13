Un rappresentante della Banca centrale europea ha affermato che un aumento dei tassi di interesse è sempre più possibile se le condizioni attuali persistono. La dichiarazione arriva in un momento in cui si analizzano i dati economici e le politiche monetarie in vista di eventuali modifiche future. La Bce monitora attentamente l’andamento dell’economia e dei mercati finanziari, considerando eventuali interventi per gestire l’inflazione e la stabilità finanziaria.

La Bce vede all’orizzonte un rialzo dei tassi di interesse. “Diventano sempre più probabili se il quadro inflazionistico non cambia in modo sostanziale”, ha detto il presidente della Bundesbank e membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, Joachim Nagel, in un’intervista a Handelsblatt. Nagel ha ricordato che nell’ultima riunione “nel Consiglio direttivo della Bce abbiamo discusso un aumento dei tassi “, ma “alla fine abbiamo deciso all’unanimità di attendere le sei settimane fino alla prossima riunione di politica monetaria di giugno”, quando saranno disponibili “dati aggiuntivi e nuove previsioni degli esperti dell’intero Eurosistema su inflazione e crescita, e quindi una base decisionale più solida”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bce, Nagel: “Rialzi dei tassi sempre più probabili se il quadro non cambia”

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