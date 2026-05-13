BCE e inflazione | rischio nuovi rialzi per le rate dei mutui variabili

Le decisioni della Banca centrale europea sui tassi di interesse potrebbero influenzare le rate dei mutui variabili, con possibili aumenti previsti entro il 2026. L’aumento della rata potrebbe incidere sui bilanci familiari, mentre le tensioni geopolitiche sono considerate un fattore che potrebbe spingere la BCE a ulteriori rialzi dei tassi. Questi elementi stanno attirando l’attenzione di chi ha mutui in corso e di analisti economici.

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