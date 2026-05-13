BCE e inflazione | rischio nuovi rialzi per le rate dei mutui variabili
Le decisioni della Banca centrale europea sui tassi di interesse potrebbero influenzare le rate dei mutui variabili, con possibili aumenti previsti entro il 2026. L’aumento della rata potrebbe incidere sui bilanci familiari, mentre le tensioni geopolitiche sono considerate un fattore che potrebbe spingere la BCE a ulteriori rialzi dei tassi. Questi elementi stanno attirando l’attenzione di chi ha mutui in corso e di analisti economici.
? Domande chiave Quanto peserà l'aumento della rata sul budget familiare entro il 2026?. Perché le tensioni geopolitiche potrebbero spingere la BCE a nuovi rialzi?. Come influirà la nuova stima dell'inflazione sul costo del credito?. Quando arriverà il primo taglio dei tassi per alleggerire i mutui?.? In Breve Rialzi previsti l'11 giugno e il 10 settembre 2026 per contrastare inflazione al 2,9%.. Isabel Schnabel e Luis de Guindos divergono su gestione tensioni geopolitiche e shock energetici.. Rata mutuo da 126.000 euro aumenterà di circa 30 euro entro fine 2026.. Crescita Eurozona stimata allo 0,8% per il 2026 contro lo 0,9% precedente..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
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