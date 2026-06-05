Baturina blindato | il Como fissa la clausola a 80 milioni
Il Como ha fissato a 80 milioni di euro la clausola rescissoria per Baturina. Diversi club della Premier League hanno già presentato offerte ufficiali. Fabregas ha dichiarato che Baturina è fondamentale per il suo sistema di gioco. La trattativa tra il club e i potenziali acquirenti prosegue, mentre il giocatore resta al centro delle discussioni di mercato. La clausola rimane il limite massimo per eventuali trattative.
Quali club della Premier League hanno già presentato offerte concrete? Perché Fabregas considera Baturina l'elemento indispensabile per il suo gioco? Come cambierà la forza contrattuale del Como dopo la Champions? Quanto deve salire l'offerta inglese per convincere la dirigenza??? In Breve Interesse Premier League con offerte tra 50 e 55 milioni di euro. Contatti preliminari avvenuti mesi fa con il Bayern Monaco. Ruolo di architetto offensivo nel sistema tattico di Cesc . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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