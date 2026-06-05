Baturina blindato | il Como fissa la clausola a 80 milioni

Notizia in breve

Il Como ha fissato a 80 milioni di euro la clausola rescissoria per Baturina. Diversi club della Premier League hanno già presentato offerte ufficiali. Fabregas ha dichiarato che Baturina è fondamentale per il suo sistema di gioco. La trattativa tra il club e i potenziali acquirenti prosegue, mentre il giocatore resta al centro delle discussioni di mercato. La clausola rimane il limite massimo per eventuali trattative.