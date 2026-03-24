Il livello del Como si è alzato con Baturina

Recentemente, la squadra di calcio ha visto un incremento nel livello di gioco grazie all'inserimento di un nuovo giocatore. In passato, era comune schierare sulla fascia di un modulo come il 4-4-2 o il 4-2-3-1 almeno un elemento che non fosse un'ala di ruolo. Ora, questa scelta sembra aver portato a un miglioramento delle prestazioni complessive.

C’è stata un’epoca, non troppo tempo fa, in cui piazzare sulla fascia di un 4-4-2 o di un 4-2-3-1 almeno un giocatore che non fosse un’ala di ruolo era la prassi. Era un calcio diverso, dove quasi chiunque giocava con le due punte e dove ancora non si erano imposte le ali a piede invertito. Era più raro rispetto a oggi che sulle fasce si scegliessero giocatori dalle caratteristiche speculari. E così, mentre di solito una corsia veniva riservata a un esterno vero e proprio, chiamato a puntare il fondo e crossare, l’altra poteva appartenere a un giocatore diverso, atipico per quella zona: un terzino, oppure, perché no, un centrocampista centrale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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