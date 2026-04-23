La Juventus ha inviato emissari in occasione delle partite di Champions League per monitorare un calciatore. Secondo fonti, il club avrebbe individuato un giocatore con una clausola rescissoria di 80 milioni di euro. Contestualmente, la società sta preparando il mercato estivo e ha confermato la volontà di mantenere Luciano Spalletti come allenatore per la prossima stagione.

Emissari bianconeri in azione: la Juventus è già al lavoro per il prossimo mercato estivo La Juventus ripartirà da Luciano Spalletti nella prossima stagione, con la società e John Elkann che hanno scelto di dare continuità al progetto con il mister di Certaldo in panchina. Araujo nei radar della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it La ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di alzare il livello e certamente l’accesso in Champions League aumenterebbe la disponibilità economica della dirigenza per rinforzare la rosa sul mercato. Alla Continassa si va verso un profondo restyling e sono pochi gli incedibili in caso di offerte allettanti. Calciomercato Juventus, c’è Araujo a sinistra con l’addio di Cambiaso.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juve lo spia in Champions: c’è la clausola da 80 milioni | CM

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