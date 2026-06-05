I Carabinieri Forestale hanno sequestrato un’area agricola di circa 4 ettari a Battipaglia, ipotizzando che si tratti di una cava abusiva e che siano stati gestiti illegalmente rifiuti. L’intervento è stato effettuato dai nuclei di Acerno e Giffoni Valle Piana.

e gestione illecita di rifiuti. I militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Acerno e Giffoni Valle Piana hanno posto sotto sequestro un’area a destinazione agricola di circa 4.000 metri quadrati nel comune di Battipaglia. L’intervento rientra nelle attività di pattugliamento del territorio finalizzate all’individuazione di discariche abusive e alla tutela ambientale. Gli scavi e il materiale estratto. Secondo quanto emerso dai controlli, nell’area erano in corso ingenti lavori di sbancamento, con scavi di altezza variabile tra tre e otto metri e prelievo di grossi quantitativi di materiale litoide, in totale difformità rispetto all’autorizzazione. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Battipaglia, sigilli ad area agricola: ipotesi cava abusiva

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