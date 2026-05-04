Sequestrata discarica abusiva di pezzi meccanici | sigilli ad autocarrozzeria

Durante un controllo della polizia municipale in una zona di Agrigento, sono stati posti i sigilli a un’autocarrozzeria che operava senza autorizzazioni. Sono stati sequestrati materiali di scarto e pezzi meccanici, mentre il titolare è stato denunciato alla Procura. L’intervento ha riguardato anche l’area circostante, dove sono stati rilevati elementi di un’attività di smaltimento non autorizzata.

Area e attività sequestrate, titolare denunciato alla Procura. È l'esito di un controllo fatto dalla polizia municipale di Agrigento a una autocarrozzeria situata in zona Quadrivio Spinasanta. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. L'operazione è scattata a seguito del ritrovamento di pezzi di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sequestrata discarica abusiva in area campestre | FOTONella prima parte del pomeriggio di ieri, 3 marzo 2026, i Carabinieri hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva in un’area campestre... Sequestrata discarica abusiva a Roccagorga in località "I pozzi"I carabinieri forestale di Priverno, nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rifiuti edili ed elettrodomestici accatastati: i droni scoprono discarica abusiva a Ciampino; Sequestrata discarica abusiva di 900 metri quadrati nel Torinese; Discarica abusiva sequestrata a Spoltore: era su un'area vincolata e a due passi dal fiume Pescara; Blitz ad Exilles: sequestrata discarica abusiva. Discarica abusiva sulla Pontina: sequestrata un’area privata a TerracinaTerracina, sequestrato un terreno privato trasformato in discarica abusiva e centro di recupero rifiuti: deferiti titolare dell’impresa e proprietario dell’area ... latinaquotidiano.it Palermo, sequestrata una discarica abusiva a Brancaccio: 6 denunciatiPALERMO – Sequestrata una discarica abusiva a Brancaccio, a Palermo. L’operazione cpngiunta è stata condotta dai carabinieri della stazione Villagrazia e dal personale del Nucleo Investigativo di poli ... livesicilia.it Discarica abusiva sulla Pontina: sequestrata un’area privata a Terracina https://www.latinaquotidiano.it/discarica-abusiva-pontina/ #Terracina #CarabinieriForestali #DiscaricaAbusiva #RifiutiPericolosi #RAEE #Pontina #Cronac - facebook.com facebook