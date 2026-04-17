Sigilli ad area con 400 metri cubi di cumuli di rifiuti | denunciato proprietario del terreno
I carabinieri Forestali di Brindisi hanno posto i sigilli a un’area agricola situata a sud del capoluogo, vicino a una frazione e a una struttura ricettiva. All’interno del terreno sono stati trovati circa 400 metri cubi di cumuli di rifiuti. Il proprietario del terreno è stato denunciato per aver abbandonato i rifiuti in modo illegale. L’area è stata sottoposta a sequestro per impedire ulteriori discariche abusive.
BRINDISI - I carabinieri Forestali del Nucleo di Brindisi hanno individuato, all’interno di un terreno agricolo a sud del capoluogo, non lontano dalla frazione di Tuturano e nei pressi di una struttura ricettiva, una grande striscia di cumuli di rifiuti, per un volume complessivo di circa 400.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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