Battaglia Tari Palagi SPC | Plures ha provato a bloccare ATO Toscana Centro
Plures Spa, la multiutility che si occupa di ambiente, energia e ciclo idrico, è al centro di un'azione legale portata avanti dal consigliere comunale. La causa riguarda presunti tentativi da parte di Plures di bloccare l'operato di ATO Toscana Centro, l'ente responsabile della gestione dei rifiuti. La disputa si concentra sui costi e sulla trasparenza delle operazioni, con il consigliere che ha avviato un'inchiesta per chiarire le modalità di gestione e le eventuali criticità.
Continua la battaglia intrapresa dal consigliere comunale Dmitrij Palagi per far emergere i costi all’interno di Plures Spa (già Alia), la multiutility dei servizi pubblici locali che gestisce ambiente, energia e ciclo idrico. Palagi, dopo uno primo stop del Tar per l'accesso agli atti di Alia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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