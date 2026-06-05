Battaglia Tari Palagi SPC | Plures ha provato a bloccare ATO Toscana Centro

Notizia in breve

Plures Spa, la multiutility che si occupa di ambiente, energia e ciclo idrico, è al centro di un'azione legale portata avanti dal consigliere comunale. La causa riguarda presunti tentativi da parte di Plures di bloccare l'operato di ATO Toscana Centro, l'ente responsabile della gestione dei rifiuti. La disputa si concentra sui costi e sulla trasparenza delle operazioni, con il consigliere che ha avviato un'inchiesta per chiarire le modalità di gestione e le eventuali criticità.