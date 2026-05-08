Economia Circolare | Ato Toscana Sud fa il pieno di finanziamenti regionali

Il settore dell’economia circolare riceve un sostegno significativo nella regione, con tutti e dodici i progetti presentati dall’Ato Toscana Sud ammessi ai finanziamenti regionali. Di questi, otto sono stati già approvati e riceveranno complessivamente oltre 13 milioni di euro. L’iniziativa mira a promuovere interventi mirati a sviluppare pratiche sostenibili e innovative nel territorio.

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Arezzo, 8 maggio 2026 – Economia Circolare: Ato Toscana Sud f a il pieno di finanziamenti regionali. Ammessi tutti i 12 progetti presentati, 8 subito finanziati per oltre 13 milioni di euro. Grandioso successo per l’ATO Toscana Sud nell’ambito dell’Avviso pubblico emesso dalla Regione Toscana a giugno 2025 per la selezione di interventi da cofinanziare attraverso il programma PR FESR 2021-2027 (Azione 2.6.1.1 “Economia Circolare – Pubblici”). Tutti i 12 progetti candidati dall'Autorità di Ambito sono stati giudicati ammissibili, e per 8 di essi è stato già concesso il finanziamento immediato, per un contributo totale di circa 13,1 milioni di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Economia Circolare: Ato Toscana Sud fa il pieno di finanziamenti regionali Notizie correlate Confindustria Toscana Nord: “Riaprire tavolo per favorire l’economia circolare”Firenze, 11 marzo 2026 - "Le imprese non sono affatto propense a utilizzare le discariche, c'è anzi da parte loro una forte spinta, ostacolata da... Ambiente, Oliva (Commissione Sviluppo Sud e Giovani): "Proposta concreta su economia circolare"Nel corso dell’iniziativa della XX Commissione parlamentare “Sviluppo Sud e Giovani”, Emidio Oliva, coordinatore del gruppo di lavoro Ambiente, è... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Economia circolare, ATO Toscana Sud ottiene oltre 13 milioni di euro dalla Regione; Economia Circolare: ATO Toscana Sud fa il pieno di finanziamenti regionali; Riciclo e riuso dei rifiuti: la Toscana alla prova dell’economia circolare; Rifiuti, pioggia di milioni per l’Ato Sud: 13 milioni per nuovi servizi e centri raccolta. Economia Circolare: ATO Toscana Sud fa il pieno di finanziamenti regionaliSIENA – Grandioso successo per l’ATO Toscana Sud nell’ambito dell’Avviso pubblico emesso dalla Regione Toscana a giugno 2025 per la selezione di Ammessi tutti i 12progetti presentati, 8 subito finanzi ... ilcittadinoonline.it Economia circolare. L’intervista a David Barontini, assessore all’ambiente della Regione ToscanaPromuovere una gestione intelligente dei rifiuti, che privilegi il riuso, il riciclo e il reimpiego nei cicli produttivi, così da trasformare ciò che oggi consideriamo scarto in risorsa, è una priorit ... arpat.toscana.it Hera e Saipem avviano una partnership per energia ed economia circolare Leggi qui #LaChirico.it x.com Hera e Saipem avviano una partnership per energia ed economia circolare Leggi qui #LaChirico.it facebook