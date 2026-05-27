Il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta nei comuni dell’Ato Toscana Sud sarà regolare il 2 giugno, giorno festivo. La comunicazione riguarda tutti i comuni dell’area in cui è attivato il servizio, senza modifiche alle modalità di raccolta. Nessuna variazione è prevista rispetto alle consuete modalità di gestione dei rifiuti in questa giornata. La continuità del servizio è garantita durante tutto il giorno festivo.

Arezzo, 27 maggio 2026 – Sei Toscana comunica che, nel giorno festivo del 2 giugno, in tutti i comuni dell’ATO Toscana Sud dove è attiva la raccolta porta a porta dei rifiuti, il servizio non subirà alcuna variazione. L’unica eccezione riguarda le utenze non domestiche nella Zona industriale del Comune di Follonica, dove la raccolta non sarà effettuata. Resteranno chiusi i Centri di raccolta, gli sportelli e il Numero verde. VARIAZIONI DI LUNEDÌ 1° GIUGNO Alcune variazioni riguarderanno anche la giornata di l unedì 1° giugno, nella quale saranno chiuse le Sedi amministrative di Siena, Arezzo, Grosseto e Livorno e saranno sospese le attività dello sportello Tari di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 1 e 2 Giugno, le variazioni dei servizi nei comuni dell’Ato Toscana Sud

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Economia Circolare: Ato Toscana Sud fa il pieno di finanziamenti regionaliIl settore dell’economia circolare riceve un sostegno significativo nella regione, con tutti e dodici i progetti presentati dall’Ato Toscana Sud...

Asl Toscana sud est: tablet per migliorare l’accessibilità dei servizi a persone sorde e con ipoacusiaIl servizio sanitario della Toscana sud est ha adottato l’uso di tablet per facilitare l’accesso ai servizi da parte di persone sorde e con problemi...