Il viaggio su Pandora continua comodamente dal divano di casa. Dopo lo straordinario successo nelle sale cinematografiche, Disney+ ha finalmente sciolto le riserve: Avatar: Fire and Ash arriverà in streaming il 24 giugno 2026. Il terzo capitolo della saga epica firmata da James Cameron, debuttato nei cinema il 19 dicembre 2025, si appresta a conquistare anche il pubblico del piccolo schermo dopo aver dominato il box office mondiale per mesi. I numeri di un successo: il box office di Fire and Ash. Nonostante la sfida di superare i record dei suoi predecessori, Avatar: Fire and Ash ha confermato il tocco d’oro di Cameron, incassando 1,49 miliardi di dollari a livello globale.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avatar: Fire and Ash ha una data d’uscita su Disney+: ecco quando vederlo in streaming

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