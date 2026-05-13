Avatar | Fire and Ash ha una data d’uscita su Disney+ | ecco quando vederlo in streaming

Da nerdpool.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il viaggio su Pandora continua comodamente dal divano di casa. Dopo lo straordinario successo nelle sale cinematografiche, Disney+ ha finalmente sciolto le riserve: Avatar: Fire and Ash arriverà in streaming il 24 giugno 2026. Il terzo capitolo della saga epica firmata da James Cameron, debuttato nei cinema il 19 dicembre 2025, si appresta a conquistare anche il pubblico del piccolo schermo dopo aver dominato il box office mondiale per mesi. I numeri di un successo: il box office di Fire and Ash. Nonostante la sfida di superare i record dei suoi predecessori, Avatar: Fire and Ash ha confermato il tocco d’oro di Cameron, incassando 1,49 miliardi di dollari a livello globale.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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