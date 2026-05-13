Il trailer di VisionQuest, la nuova serie con Paul Bettany, è stato mostrato in anteprima agli Upfronts di Disney. Il video fornisce alcune anticipazioni sulla trama e conferma la data di debutto sulla piattaforma streaming. Tra i dettagli visibili, si riconosce il ritorno di un personaggio villain già noto ai fan. La serie, quindi, si prepara a fare il suo debutto ufficiale molto presto.

Il trailer della serie con Paul Bettany presentato in anteprima agli Upfronts di Disney rivela intriganti dettagli sullo show e anticipa la data di uscita ufficiale della serie su Disney+. I fan di Visione non dovranno attendere troppo per rivedere il loro beniamino in azione. Notizie positive su VisionQuest arrivano dagli Upfronts di Disney, dove il trailer della serie in arrivo è stato mostrato in anteprima rivelando la data di uscita della serie Disney+, in arrivo in streaming il 14 ottobre. La serie rappresenterà la conclusione della trilogia inaugurata da WandaVision e proseguita con Agatha All Along, tornando a raccontare le avventure dell'androide organico creato da Ultron per distruggere i Vendicatori, ma poi ribellatosi al suo creatore.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - VisionQuest ha una data di uscita, la descrizione del trailer anticipa il ritorno di QUEL villain

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'VisionQuest' ha una data di premiere a ottobre su Disney+ reddit