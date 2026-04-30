Durante un concerto a quasi 3000 metri di quota, una cantante ha interrotto la performance per chiedere ossigeno, dopo aver manifestato difficoltà respiratorie. Il momento è stato ripreso e condiviso sui social, diventando virale. Sul palco si trovavano circa ottomila persone che seguivano la scena, mentre l’artista ha chiesto assistenza per riprendere lo spettacolo. La performance è proseguita dopo qualche minuto di pausa.

Immaginate di essere sul palco, di fronte a ottomila persone che scandiscono il vostro nome. Le luci vi accecano, la musica vi avvolge, l’adrenalina scorre nelle vene. Poi, all’improvviso, l’aria inizia a mancare. Non è ansia da palcoscenico, non è emozione. È il vostro corpo che vi manda un segnale preciso: qui l’ossigeno non basta. È esattamente quello che è successo a Laura Pausini venerdì 24 aprile durante il suo concerto al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui di Quito, in Ecuador. La cantante italiana, in tournée attraverso l’America Latina, ha dovuto fermare lo spettacolo e farsi portare sul palco una maschera d’ossigeno. Un momento di pausa forzata che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, ma che lei ha gestito con la professionalità e l’ironia che la contraddistinguono.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Laura Pausini ferma il concerto e chiede ossigeno: il video della performance a quasi 3000 metri di quota è virale

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