Un progetto di legge propone l’istituzione di un Registro nazionale dei tirocini per contrastare lo sfruttamento e migliorare le condizioni dei percorsi formativi. Attualmente, molte esperienze di stage sono caratterizzate da precarietà e mancanza di tutela. La proposta mira a regolamentare le modalità di accesso, monitorare le opportunità offerte e garantire trasparenza, riducendo pratiche di sfruttamento e abusi nel settore.

di Paolo Gallo In Italia il lavoro è diventato un eterno corridoio d’attesa. Una generazione intera vive sospesa tra stage, tirocini, collaborazioni occasionali, contratti a termine e promesse rimandate. Si studia più a lungo, si accumulano competenze, master, lingue straniere ed esperienze, ma il traguardo della stabilità continua ad allontanarsi. E nel frattempo passano gli anni, le occasioni e, spesso, anche la fiducia. Il lavoro, che per decenni è stato sinonimo di emancipazione sociale, oggi per molti giovani italiani coincide con l’ incertezza. Una precarietà non solo economica, ma anche psicologica ed esistenziale. Perché senza prospettive è difficile costruire una vita: si rinviano scelte, famiglie, indipendenza e progetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Basta agli stage che nascondono lavoro precario: la mia proposta di un Registro nazionale dei tirocini

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