Il ‘caso’ Kanye West e Travis Scott dimostra che il live non si improvvisa Non basta avere i soldi Chiediamo un registro nazionale | lo sfogo di Assoconcerti e Promoter Emilia-Romagna

Assoconcerti e Promoter Emilia-Romagna hanno richiesto un registro nazionale per le attività di musica dal vivo, evidenziando che eventi come quelli di Kanye West e Travis Scott dimostrano come il successo di un concerto non dipenda solo dai soldi o dalla capacità di improvvisare. La richiesta nasce dall’esigenza di regolamentare meglio il settore e garantire che gli spettacoli siano organizzati in modo adeguato. La questione è stata sollevata in seguito a episodi che hanno messo in discussione la gestione di alcuni eventi.

Assoconcerti (Associazione Italiana Musica dal Vivo), la principale associazione di categoria che riunisce gli organizzatori e i produttori di spettacoli di musica dal vivo in Italia, e P.E.R. – Promoter Emilia-Romagna, si sono esposti sul divieto, da parte della prefettura di Reggio Emilia, dei concerti di Kanye West e Travis Scott, in occasione del Pulse of Gaia Festival (precedentemente noto come Hellwatt Festival) “per motivi di sicurezza e ordine pubblico”. I live si sarebbero dovuti tenere il 17 e 18 luglio prossimi alla Rcf Arena, Campovolo. “Il live non si improvvisa. Non basta avere i soldi: serve un track record, servono competenze, professionalità riconosciute, serve esperienza sul campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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