Verini Pd | Cittadinanza in premio agli stranieri regolari che denunciano reati vi spiego la mia proposta

Una proposta prevede di concedere la cittadinanza a stranieri regolari che denunciano reati e collaborano come testimoni di giustizia. La proposta viene avanzata da un membro di un partito politico, che spiega i dettagli del progetto. Attualmente, non ci sono modifiche alla legge sulla cittadinanza legate a questa iniziativa. La proposta mira a incentivare la collaborazione con le forze dell’ordine e il rispetto delle leggi.

La cittadinanza in premio agli stranieri regolari presenti in Italia che segnalano reati e agiscono come testimoni di giustizia. È la proposta presentata oggi dal senatore Walter Verini che a Fanpage.it ha spiegato in cosa consiste l'iniziativa, lo scopo e chi potrebbe davvero beneficiarne.🔗 Leggi su Fanpage.it

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