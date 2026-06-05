Bassa reggiana | condannati i genitori per maltrattamenti e aborto

I genitori di una ragazza della Bassa Reggiana sono stati condannati per maltrattamenti e aborto. La ragazza è stata tenuta in isolamento per diversi anni, senza contatti con l'esterno. Durante questo periodo, ha subito violenze fisiche che hanno portato all'interruzione della gravidanza. La sentenza riguarda le condotte dei genitori, che sono stati giudicati colpevoli di aver causato danni alla propria figlia.

Come sono riusciti i genitori a isolare la figlia per anni? Quali violenze fisiche ha subito la ragazza per subire l'aborto? Perché il matrimonio combinato con il cugino ha scatenato le ritorsioni? Quali misure di protezione sono state adottate per la vittima??? In Breve Condanna a 2 anni e 15 mesi per i genitori di 54 e 51 anni. Vessazioni e isolamento sociale subiti dalla vittima tra il 2017 e il 2023. Violenza fisica e tentato aborto forzato avvenuti alla fine del 2022. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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