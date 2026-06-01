Bassa Reggiana, 1 giugno 2026 - La Fondazione ReFutura, comunità energetica della Bassa Reggiana, ha approvato il bilancio 2025 che conferma la validità di un progetto nato per trasformare l’energia rinnovabile in opportunità concrete per la comunità. Nonostante la partenza recente, i risultati ottenuti sono giudicati positivi grazie anche ai primi consumatori che hanno aderito al progetto, tra cui il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e l’Ospedale di Guastalla. Nei pochi mesi di funzionamento del 2025, ReFutura ha generato circa 44 mila euro di incentivi. Di questi, circa 18 mila euro saranno destinati ai primi progetti sociali sul territorio, presentati al Gestore dei Servizi Energetici nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bassa Reggiana, approvato il bilancio di ReFutura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Malore nella Bassa Reggiana, rianimato bimbo di tre anni

Primo Maggio nella Bassa Reggiana tra musica e convivialitàIl Primo Maggio nella Bassa Reggiana è stato segnato da eventi che hanno unito musica e convivialità.

Temi più discussi: Rinnovato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana; Sabar ha un nuovo amministratore unico: è Francesco Rovesti. Positivo il bilancio: negli otto Comuni il 91% di differenziata; Festival Bassa Centrico: il programma della prima edizione; Polizia Bassa Reggiana, blitz contro trasporto abusivo extra Ue Fermo amministrativo per tre Tir e venti multe.

Prima lo scippo ad una donna, poi il tentato investimento di un carabiniere: la folle fuga di un 54enne di Parma nella Bassa Reggiana x.com

Bassa Reggiana, approvato il bilancio di ReFuturaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Sabar ha un nuovo amministratore unico: è Francesco Rovesti. Positivo il bilancio: negli otto Comuni il 91% di differenziataL’assemblea dei soci di Sabar, società di servizi della Bassa reggiana, ha approvato il bilancio 2025 e nominato il ... ilrestodelcarlino.it