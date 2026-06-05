Basket Torino quando il diktat ai soci marionetta mette in fuga gli investitori | cosa sta succedendo

Le trattative per nuovi investitori di Basket Torino sono in crisi, anche a causa di un ordine diretto di un dirigente del club. Questa decisione ha provocato la fuga di potenziali investitori, evidenziando tensioni interne. La situazione si è complicata oltre le difficoltà finanziarie, coinvolgendo anche problemi di gestione e leadership. La decisione di imporre direttive da parte di un membro della dirigenza ha influito sulle trattative in corso.

A incrinare le trattative per trovare nuovi investitori per Basket Torino, al di là delle questioni meramente economiche, sarebbe stato anche un diktat di David Avino, patron dell’azienda aerospaziale Argotec e presidente del club. A un certo punto dei negoziati, valutata l’ipotesi di lasciare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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