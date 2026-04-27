Ramos Juve Mendes lo ha offerto anche ai bianconeri! Cosa sta succedendo e tutti gli aggiornamenti sull’attaccante

Il rappresentante dell’attaccante portoghese ha proposto il giocatore sia al Milan che alla Juventus, con quest’ultima che sta valutando la proposta. La trattativa si concentra sulle possibilità di ingaggio e sulle condizioni contrattuali, mentre i club interessati stanno analizzando i dettagli dell’offerta. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, e le parti coinvolte continuano a seguire gli sviluppi.

di Luca Fioretti Ramos Juve, Mendes propone il talentuoso attaccante portoghese al Milan e alla dirigenza bianconera che ora valutano attentamente l’affare. Il mercato estivo entra nel vivo con un’indiscrezione di mercato che coinvolge due grandissimi club italiani. Come riportato da Matteo Moretto il procuratore Jorge Mendes ha ufficialmente proposto Goncalo Ramos a rinomate società del nostro torneo. L’attaccante è stato offerto alla Juventus e, soprattutto, al Milan per rinforzare davvero notevolmente i reparti. I primi dialoghi sono iniziati e le parti stanno studiando la fattibilità dell’intera operazione economica. La dirigenza dovrà valutare in tempi brevi se tentare l’affondo per far firmare un prezioso contratto o se virare su altri profili.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ramos Juve, Mendes lo ha offerto anche ai bianconeri! Cosa sta succedendo e tutti gli aggiornamenti sull’attaccante Notizie correlate Bernardo Silva Juventus, doccia gelata dalla Spagna: Mendes lo ha offerto a zero al Real Madrid! Cosa sta succedendodi Luca FiorettiBernardo Silva Juventus, la dirigenza tenta il grande colpo ma deve sfidare il Real Madrid per assicurarsi il talento portoghese in... Rudiger Juve, svolta quasi definitiva per il difensore del Real Madrid: cosa sta succedendo. Gli aggiornamentiRudiger Juve, svolta quasi definitiva per il difensore del Real Madrid: cosa sta succedendo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Juve si cautela sul mercato: scelto il sostituto di Bremer in caso di assalto della Premier; La vittoria contro il Bologna e altre 2 storie sulla Juve che potresti esserti perso; Goncalo Ramos Juventus, il portoghese resta una pista per l'attacco: spunta anche la formula per il trasferimento. Le novità; Goncalo Ramos alla Juventus | i tre motivi per cui questo colpo potrebbe essere un vero e proprio affare per i bianconeri. Ramos Juventus: la dirigenza osserva le manovre del club rossonero per l’attaccante del PSG, valutato 35 milioni sul mercato estivoRamos Juventus: la dirigenza osserva le manovre del club rossonero per l'attaccante del PSG, valutato 35 milioni sul mercato estivo ... juventusnews24.com Moretto: Mendes ha proposto Goncalo Ramos al MilanSi avvicina il calciomercato estivo ed iniziano le mosse dei procuratori, desiderosi di muovere e spostare i propri assistiti. Può essere il caso di Gonçalo Ramos, come racconta ... milannews.it Vi piacerebbe Gonçalo Ramos alla Juve - facebook.com facebook @MatteMoretto ” #ACMilan #Juventus #Ramos #TransferNews #SerieA #Calciomercato x.com