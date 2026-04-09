Il programma della prossima edizione del Festival di Cannes, annunciato da Thierry Frémaux, presenta alcune novità significative. Tra le pellicole candidate, si nota l’assenza di produzioni italiane, mentre altre nazionalità sono rappresentate da più titoli rispetto agli anni precedenti. La selezione ufficiale comprende film di diversi generi e provenienze, riflettendo un panorama cinematografico internazionale. La manifestazione si terrà nella consueta cornice di fine primavera, attirando attenzione su molteplici progetti in concorso.

Il programma dei candidati alla nuova edizione del Festival di Cannes, annunciato da Thierry Frémaux, ha un particolare che tanto piccolo non è. L’Italia, nella selezione delle categorie principali, non c’è. Non accadeva da anni. Dove sono diretti gli occhi di bue?. La nuova edizione del Festival di Cannes 2026, sotto la direzione di Thierry Frémaux ha tante ragioni per essere tenuta d’occhio. Basti pensare al film di John Travolta che costituisce per l’attore il suo debutto alla regia; o ancora la nuova pellicola di Pedro Almodovàr, Amarga Navidad, in sala a maggio in Italia. Ci sono i riflettori puntati anche su Asghar Farhadi, noto regista iraniano, che presenterà Parallel Tales, lungometraggio interpretato dai divi del cinema francese Vincent Cassel, Catherine Deneuve e Isabelle Hupper. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il festival di Cannes mette fuori gioco l’Italia: cosa sta succedendo

Pugno duro di De Zerbi al Marsiglia, mette un giocatore fuori squadra: cosa sta succedendoL'ultimo allenamento del Marsiglia è stato un incubo per De Zerbi: Murillo è stato messo fuori squadra ed è scoppiata una rissa in campo tra...

Festival di Cannes 2026, presentato il programma ufficiale: l’Italia resta fuoriIl presidente del Festival di Cannes, Iris Knobloch, e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato in conferenza stampa il programma...

Temi più discussi: Cannes 2026: i possibili film in concorso; Cannes 2026, si profila un’edizione senza Hollywood: Almodóvar e Refn tra i nomi più attesi; Cannes 2026 senza blockbuster USA? Nanni Moretti e Almodóvar tra i possibili in concorso; John Travolta al Festival di Cannes con il suo primo film da regista Propeller One-Way Night Coach.

Nessun italiano in concorso al Festival di Cannes 2026: non era mai successo prima. Il programma, le date e gli ospiti della 79esima edizioneDalla Palma d'oro a Streisand e Jackson ai film di Almodovar e Farhadi: ecco il programma completo della 79esima edizione ... ilfattoquotidiano.it

Festival di Cannes 2026, il programma completo della 79ª edizione: nessun film italiano in ConcorsoDalla selezione dei film in gara ai membri della giuria, gli ospiti e le data da segnare sul calendario: ecco la nostra guida completa al Festival di Cannes 2026 ... vogue.it

Festival di Cannes 2026: date, ospiti più attesi e film. Nessun italiano in concorso - facebook.com facebook

Cannes 2026 senza registi italiani in concorso: possibile aggiunta di Nanni Moretti x.com