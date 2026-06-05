Basket Torino | il potere di Avino blocca i nuovi investitori

Il basket Torino è fermo, con i nuovi investitori bloccati da condizioni imposte da Avino. La società ha imposto clausole che impediscono l’ingresso di altri soci senza il suo consenso. La Federazione sta valutando come intervenire per evitare l’interruzione delle attività sportive. La situazione rischia di creare un vuoto nel settore, mentre i nuovi investitori restano in attesa di chiarimenti e di una soluzione che possa sbloccare la situazione.

Quali condizioni esatte sta imponendo Avino ai nuovi soci?. Come può la Federazione intervenire per evitare il vuoto sportivo?. Chi sono i potenziali investitori che rischiano di abbandonare il tavolo?. Cosa accadrà al basket torinese se le trattative falliranno definitivamente?.? In Breve Giampaolo Mastromarco esprime allarme per il rischio di perdita del club a Torino. Il presidente David Avino dirige anche l'azienda aerospaziale Argotec. L'impasse decisionale minaccia l'identità sportiva del tessuto locale torinese. La Federazione Italiana Pallacanestro monitora lo stallo tra presidente e nuovi soci. Il rischio di un vuoto nel basket torinese: il diktat di Avino incrina le trattative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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