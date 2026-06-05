Basket Milano chiude i conti in gara-4 con Brescia ed è in finale Scudetto
L’Olimpia Milano ha vinto gara-4 contro Brescia, con il punteggio di 91-86, e si è qualificata per la finale dello Scudetto. La serie si è conclusa sul 3-1 in favore dei milanesi. La squadra di Peppe Poeta ha chiuso i conti in casa, portando a termine la semifinale. Ora aspetta di sapere se affronterà Venezia, che conduce 2-1 contro Bologna, o Bologna stesso nell’ultimo atto della stagione.
L’Olimpia Milano stacca il biglietto per la finale Scudetto. La squadra di Peppe Poeta piega in gara-4 la Germani Brescia per 91-86 e chiude la serie sul 3-1, aspettando ora di conoscere chi tra Venezia e Bologna (Reyer avanti 2-1) la raggiungerà nell’ultimo atto stagionale. Una partita sempre in controllo di Milano, con la Germani che ha avuto la forza di provare a rimanere a contatto, ma l’Olimpia non ha davvero quasi mai rischiato. Milano è trascinata da Armoni Brooks, che mette a referto 18 punti, ma importanti anche i contributi di Josh Nebo (14 punti) e Shavon Shields (12). In doppia cifra chiude anche Zach LeDay (12), alla sua miglior partita nella serie. 🔗 Leggi su Oasport.it
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