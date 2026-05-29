Basket Milano espugna Brescia e vince gara-1 delle semifinali scudetto

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano ha vinto la prima partita delle semifinali scudetto battendo Brescia con il punteggio di 88-72. La gara si è svolta al PalaLeonessa e si è caratterizzata per un andamento alterno, con entrambe le squadre che hanno mostrato momenti di miglioramento e difficoltà. La vittoria consente a Milano di partire bene nella serie al meglio delle tre gare.

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L’EA7 Emporio Armani Milano espugna il PalaLeonessa e si prende gara 1 della semifinale scudetto, imponendosi per 88-72 dopo una partita dai due volti. La Germani Brescia parte forte e conduce per tutto il primo tempo, arrivando anche sul +10, ma nella ripresa la squadra di Peppe Poeta cambia marcia e ribalta completamente l’inerzia del confronto. Trascinata da un eccellente Brooks, dalla presenza dominante di Nebo e dalle giocate decisive di Bolmaro e Shields, l’Olimpia firma un secondo tempo di altissimo livello, strappando subito il fattore campo e portandosi sull’1-0 nella serie. Parte meglio Brescia nella semifinale e chiude il primo quarto avanti 24-16, approfittando di un avvio complicato dell’Olimpia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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