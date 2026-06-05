basket a2 sella cento al lavoro sul budget

In casa Cento, si lavora sul budget per la prossima stagione di A2. La squadra si sta impegnando per raccogliere le risorse necessarie a competere a un livello decente, anche se si prevede una lotta fino all’ultimo per evitare la retrocessione. La gestione sta cercando di garantire le finanze adeguate, ma non sono stati ancora definiti tutti i dettagli finanziari necessari per il campionato.

In casa Cento si continua a lavorare per trovare le risorse adeguate a disputare un’A2 dignitosa e di buon livello, anche se quasi certamente ci sarà da lottare fino all’ultimo per la salvezza, proprio come accaduto quest’anno. I punti interrogativi sono ancora parecchi (siti specializzati parlano anche di ipotetiche vendite di diritti, ma si tratta di voci che al momento non trovano conferma), a cominciare dal budget e dalla figura che farà da tramite tra società e gruppo squadra. Con il dirigente Giulio Iozzelli che si è accasato a Brindisi, la poltrona di direttore sportivo è infatti attualmente vacante in casa biancorossa. Un profilo che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Dole Basket Rimini-Sella Cento 88-66, il servizio

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