La Pallacanestro 2.015 di Forlì annuncia un cambio di vertici e di gestione tecnica. La squadra ha anche comunicato che il budget previsto per la prossima stagione in Serie A2 sarà ridotto del 30 per cento rispetto all'anno precedente. Questi aggiornamenti riguardano la struttura dirigenziale e le risorse economiche disponibili per il campionato in corso. La decisione si inserisce in un quadro di ristrutturazione della società sportiva.

? Cosa sapere La Pallacanestro 2.015 di Forlì pianifica un cambio di vertici e gestione tecnica.. Il nuovo budget per la stagione A2 subirà un taglio del 30 per cento.. Dopo la salvezza ottenuta due settimane fa, la Pallacanestro 2.015 di Forlì pianifica una ristrutturazione radicale tra i vertici e sul campo per la prossima stagione in A2, con un budget previsto in calo del 30% rispetto all’anno appena concluso. Il campionato Unieuro 202526 si è chiuso in una domenica sera calda, poco dopo le 19.30, lasciando alle spalle un’annata che ha il club forlivese consolidare la propria posizione nella categoria senza però riuscire a ottenere l’ultimo successo desiderato nel derby contro la Fortitudo Bologna, dove il Palafiera ha i bolognesi prevalere con uno scarto di 31 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì basket, rivoluzione in A2: nuovi vertici e budget ridotto

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