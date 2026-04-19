Nel campionato di serie A2 di basket, la squadra di Cento si sta rafforzando in vista dei playout con l’arrivo dell’esterno Zach Copeland proveniente da Brindisi. La società ha anche deciso di sostituire Devoe per aumentare il potenziale offensivo della squadra. In questi ultimi giorni di mercato, Giulio Iozzelli ha concluso un’operazione significativa, portando a termine un acquisto importante per la rosa.

Proprio in volata, in concomitanza con gli ultimi giorni di mercato, Giulio Iozzelli mette a segno il colpo di qualità sul mercato americano per la Sella Cento, per ridare fiato a un organico che ha perso il play Nicola Berdini e che ha un Gabe Devoe attualmente in difficoltà dal punto di vista realizzativo e delle percentuali. Così, mancherebbe solo l’ufficialità all’arrivo di Zach Copeland, che fin qui ha viaggiato a 16 punti di media a Brindisi, ma dove molto probabilmente non rimarrà. Oggi, dopo la partita della Sella a Torino, tutto dovrebbe essere più chiaro. Ma chi è esattamente Zach Copeland? Classe 1997, durante il quadriennio...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie A2: Cento si rinforza verso i playout. In arrivo da Brindisi l’esterno Zach Copeland. Al posto di Devoe per alzare il tasso offensivo

Notizie correlate

Leggi anche: La Valtur Brindisi si rinnova: via Zach Copeland, arriva Ahmad Khalil-Ullah

Basket A2, Givova Scafati da applausi: Brindisi al tappeto nel finale, è secondo postoTempo di lettura: 6 minutiCuore, grinta e determinazione quando è stato necessario.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Benedetto XIV Cento, pronta ad accogliere Zach Copeland; La Valtur Brindisi si rinnova: via Zach Copeland, arriva Ahmad Khalil-Ullah; BM MERCATO A2 / Colpo Brindisi: arriva Khalil Ahmad, Zach Copeland va a Cento; ?BASKET: Arrivano i rinforzi, con Zach Copeland per restare in A2.

Sella Cento, da Brindisi in arrivo Zach CopelandRivoluzione Valtur Brindisi: dopo la firma di Tajion Jones, il club pugliese ha chiuso l'accordo con Khalil Ahmad, come anticipato su PianetaBasket. Da Brindisi è in ... pianetabasket.com

A2: Brindisi chiude per Khalil Ahmad, ex Pesaro. Mentre Copeland diretto a CentoSi muove ancora la Valtur Brindisi in vista dei playoff. Dopo aver pescato dalla Serie A Tajion Jones, all'esordio nel weekend al posto di Blake Francis, la compagine ... pianetabasket.com

BRINDISI PIAZZA IL COLPO Dopo Jones, la Valtur riporta in Italia Khalil Ahmad. L'ex VL Pesaro andrà a prendere il posto di Zach Copeland, che resterà in Italia... I DETTAGLI: https://www.pianetabasket.com/serie-a2/mercato-a2-brindisi-chiude-per-khalil- facebook

BRINDISI PESCA DALLA LBA La Valtur tratta Tajion Jones, che potrebbe lasciare la Vanoli Cremona, come appreso da @miche_longo82. Mentre sui social arrivano le scuse di Zach Copeland. x.com