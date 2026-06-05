Una mozione è stata presentata per sbloccare i cantieri della strada che collega Salerno e Avellino. I vertici istituzionali coinvolti sono chiamati a rispondere dei ritardi nei lavori. La questione riguarda anche le modifiche previste nella mobilità tra la Valle dell'Irno e la Bassa Irpinia, con possibili impatti sui collegamenti tra le due aree.

Chi sono i vertici istituzionali chiamati a rispondere dei ritardi? Come cambierà la mobilità tra Valle dell'Irno e Bassa Irpinia? Quali comuni si uniranno al fronte di pressione di Baronissi? Quando inizieranno concretamente i lavori dopo i solleciti del 2025??? In Breve Progetto definitivo approvato unanimente dal Consiglio nel 2022 Sindaca Anna Petta e assessore Luca Galdi guidano la battaglia istituzionale Coinvolgimento previsto dei Comuni della Valle dell'Irno e Ba . 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Ameve.eu - Baronissi: mozione per sbloccare i cantieri Salerno-Avellino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Raccordo Salerno-Avellino, pressing del Comune di Baronissi su Anas e Ministero per sbloccare i cantieriIl Consiglio comunale di Baronissi ha approvato una mozione per chiedere al Ministero delle Infrastrutture, all'Anas e alla Regione Campania di...

Incendio sul raccordo Salerno–Avellino: autocarro in fiamme a BaronissiQuesta mattina sul raccordo autostradale Salerno–Avellino un autocarro ha preso fuoco mentre era in movimento.

Argomenti più discussi: Raccordo Salerno-Avellino, pressing del Comune di Baronissi su Anas e Ministero per sbloccare i cantieri; Baronissi: il sindaco Petta, Raccordo Salerno–Avellino, avanti con un'azione istituzionale costante e determinata per sbloccare l'opera.

Baronissi, Raccordo Salerno–Avellino. Sindaca Petta: Avanti con un’azione istituzionale costante e determinata per sbloccare l’operaL'assessore all'Urbanistica Luca Galdi: Un percorso avviato da tempo, che continua attraverso atti ufficiali, interlocuzioni istituzionali e un lavoro ... sciscianonotizie.it

Baronissi (SA). Raccordo Salerno–Avellino, Anna Petta: ‘azione istituzionale costante e determinata per sbloccare l’opera’Baronissi (SA). Raccordo Salerno–Avellino, Anna Petta: ‘azione istituzionale costante e determinata per sbloccare l’opera’ Alvignano (CE). Motori e Territorio: attesa per la Festa della Vespa che si ... teleradio-news.it