Incendio sul raccordo Salerno–Avellino | autocarro in fiamme a Baronissi

Questa mattina sul raccordo autostradale Salerno–Avellino un autocarro ha preso fuoco mentre era in movimento. L’incendio si è verificato a Baronissi, provocando l’intervento delle squadre di emergenza. Non sono stati riportati feriti o altre vetture coinvolte. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. La circolazione ha ripreso regolarmente nel corso della giornata.

Momenti di apprensione questa mattina sul raccordo autostradale Salerno–Avellino, dove un autocarro è stato interessato da un incendio durante la marcia. L’episodio si è verificato intorno alle ore 10:00 in direzione sud, all’altezza di Baronissi. Secondo le prime informazioni, il mezzo, un Iveco Stralis, avrebbe sviluppato improvvisamente delle fiamme, probabilmente partite dal vano motore, per cause ancora in fase di accertamento. L’intervento dei soccorsi. Il conducente, accortosi della situazione, è riuscito ad accostare il veicolo in sicurezza e a lanciare l’allarme, evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mercato San Severino, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Incendio sul raccordo Salerno–Avellino: autocarro in fiamme a Baronissi Notizie correlate Autocarro in fiamme sul raccordo autostradale Salerno-AvellinoIncendio di un’autocarro questa mattina alle 10:00 sul raccordo autostradale Salerno Avellino in direzione sud all’altezza di Baronissi. Autocarro in fiamme sul raccordo Salerno-Avellino: arrivano i pompieriIncendio di un autocarro questa mattina alle 10 sul raccordo autostradale Salerno Avellino in direzione sud all'altezza di Baronissi. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: A30 Caserta Salerno: questa notte chiusura dell'immissione sul raccordo verso Avellino; A30 Caserta-Salerno. Lavori di ripristino danni a seguito di un incidente: chiuso un ramo di immissione. Paura sul raccordo Salerno-Avellino: tir in fiamme all’altezza di Baronissi, traffico in tiltIncendio questa mattina sul raccordo Salerno-Avellino: un autocarro Iveco Stralis prende fuoco all'altezza di Baronissi. Intervengono i Vigili del Fuoco ... infocilento.it Raccordo Salerno-Avellino, autocarro in fiamme all’altezza dello svincolo di BaronissiStampaIncendio di un’autocarro questa mattina alle 10:00 sul raccordo autostradale Salerno-Avellino in direzione sud all’altezza di Baronissi. Un Iveco Stralis, per cause da accertare, durante la marc ... salernonotizie.it LE FIAMME AVVOLGONO LA MOTRICE DI UN CAMION SUL RACCORDO SALERNO AVELLINO. ILLESO IL CONDUCENTE, TRAFFICO IN TILT PER CHILOMETRI Incendio di un autocarro questa mattina, intorno alle 10, sul raccordo autostradale Salerno A facebook