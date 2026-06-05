Barista e imprenditore è morto Andrea Tomasoni | lascia moglie e 5 figli

Andrea Tomasoni, barista e imprenditore, è deceduto giovedì mattina all’età di 55 anni. Da tempo lottava contro una malattia, senza specificarne la natura. Lascia una moglie e cinque figli.

Andrea Tomasoni è morto giovedì mattina: aveva 55 anni e da lungo tempo combatteva con una maledetta malattia. In paese e non solo era conosciutissimo: a Roccafranca aveva gestito ben 4 videoteche prima di dedicarsi in tutto e per tutto alla vita da barista, prima con la gestione dello storico. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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