Benedetto Fusco è morto in moto mentre tornava a casa | lascia moglie e figli

Giovedì pomeriggio, in Via Serenissima a Brescia, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un uomo alla guida di una moto. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo stava tornando a casa. La vittima lascia una moglie e dei figli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'era più nulla da fare.

È Benedetto Fusco la vittima del tragico incidente stradale di giovedì pomeriggio in Via Serenissima a Brescia, l'ennesimo sulle nostre strade. Aveva da poco compiuto da 70 anni ed era conosciutissimo: per 33 anni aveva infatti gestito la storica pizzeria Mozart di Rezzato, chiusa solo nel 2025.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Morto dissanguato nella sua auto: l'addio a Bruno Ferrari, lascia moglie e due figli Diciassettenne violentato mentre tornava a casa in tramviaLa polizia di Firenze ha arrestato un uomo di 32 anni con l’accusa di violenza sessuale su minore. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Morto in moto: addio a Benedetto Fusco, una vita nella ristorazione; Morto in un incidente in moto, Rezzato ricorda Ben anima della pizzeria Mozart; Mortale sulla Serenissima. La vittima è Benedetto Fusco; Scontro moto-auto, muore un 70enne. Morto in moto: addio a Benedetto Fusco, una vita nella ristorazioneIl 70enne deceduto ieri in via Serenissima è stato anima e cuore della pizzeria Mozart di Rezzato, chiusa nel 2025 dopo 33 anni ... giornaledibrescia.it Scontro tra auto e moto in via Serenissima, morto un uomoL’incidente stradale è avvenuto attorno alle 17 e il motociclista sarebbe deceduto sul colpo. Due settimane fa un’altra tragedia sulla stessa strada ... giornaledibrescia.it Incidente in via Serenissima, nello scontro tra la sua moto e un’auto perde la vita Benedetto Fusco - La tragedia è avvenuta attorno alle 17 e il motociclista sarebbe deceduto sul colpo. Inutile il tentativo di rianimazione dei sanitari. - QuiBrescia x.com Mario Fusco, morì in circostanze ancora poco chiare a Montpellier, aveva 29 anni. La notte del 1° marzo 2020, alla vigilia del suo ritorno in Italia, rimase vittima di un incidente stradale mentre era alla guida del suo scooter Piaggio MP3 Leggi di più link nel p - facebook.com facebook