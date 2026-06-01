Un uomo è precipitato sulla Nord del Gran Paradiso. La vittima, residente a Luisago con la famiglia, aveva lasciato la moglie e tre figli. Dopo aver frequentato scuole medie a Como e il Setificio nella stessa città, si era trasferito otto anni fa nella località in provincia di Como. La sua famiglia viveva con lui nella zona. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare.

LUISAGO (Como) Scuole medie a Como, a Tavernola dove era cresciuto, poi il Setificio a Como. Andrea Villa si era trasferito a Luisago otto anni fa, dove viveva con la famiglia, la moglie e i tre figli. Un lavoro a Lurate Caccivio in una azienda del settore tessile, volontario della Croce Rossa di Cernobbio e sempre una grande passione per la montagna. Sabato stava affrontando la parete nord del Gran Paradiso, in Val d’Aosta, assieme al fratello e a un amico, impegnati nella salita fino per raggiungere la Madonnina sulla cima, a 4061 metri. Davanti a loro, è avvenuta la tragedia costata la vita all’uomo, alle 10.30 di sabato, mentre si trovavano a quota 3800 metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Precipitato sulla Nord del Gran Paradiso . Andrea Villa lascia la moglie e tre figli

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Full video of the process: Female Veteran Transforms Old Farm into Paradise in 30 Days Without Rest

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