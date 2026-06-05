Barilla ha annunciato un investimento di 30 milioni di euro destinato a progetti di energia pulita e agricoltura rigenerativa. Verranno coinvolti circa 2.000 agricoltori che adotteranno tecniche agronomiche sostenibili. La modifica della composizione dei prodotti in tavola dipenderà dall’implementazione di queste pratiche agricole, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui metodi o sulle tempistiche.

Come cambierà la composizione dei prodotti che portiamo in tavola?. Quali tecniche agronomiche useranno i due mila agricoltori coinvolti?. Dove verranno installati i nuovi impianti per l'energia solare?. Come influirà questo investimento sulla riduzione di sale e zuccheri?.? In Breve Capacità solare oltre 8 MW con nuovi impianti a Foggia, Melfi, Ascoli, Cremona e Thiva.. Riciclo idrico aumentato del 196% negli stabilimenti situati in zone a stress idrico.. Acquistate 4.160 tonnellate di grano per il nuovo biscotto Buongrano di Mulino Bianco.. 89% dei volumi venduti contiene meno di 5 grammi di zucchero per porzione.. Barilla investe 30 milioni in energie e agricoltura rigenerativa nel 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barilla: 30 milioni per energia pulita e agricoltura rigenerativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Barilla, sostenibilità e innovazione: energia rinnovabile, agricoltura rigenerativa e sostegno alle comunitàUn'azienda alimentare ha ridotto il packaging delle sue tagliatelle, risparmiando 150 tonnellate di cartone e tagliando del 20% le emissioni di CO2...

Barilla triplica fotovoltaico e punta su agricoltura rigenerativaNegli ultimi due anni, la potenza degli impianti fotovoltaici installati nei siti produttivi italiani di Barilla è triplicata, arrivando a una...

Temi più discussi: Dalle rinnovabili all’agricoltura rigenerativa: gli investimenti di Barilla sulla sostenibilità; Barilla, nel Rapporto di Sostenibilità le 'storie' di un impegno a favore di ambiente e comunità; Barilla accelera sulla sostenibilità: dalle rinnovabili all'agricoltura rigenerativa, gli interventi; Da PastAut all'agricoltura rigenerativa, il report di sostenibilità di Barilla.

Barilla accelera sulle rinnovabili: capacità fotovoltaica quadruplicata in tre anni. E nelle ricette diminuiscono zucchero e sale. Nel 2025 il gruppo ha investito 30 milioni di euro in energia solare. x.com

Barilla accelera sulla sostenibilità: dalle rinnovabili all’agricoltura rigenerativa, gli interventiNel report di Sostenibilità 2025, Barilla presenta nuovi investimenti per la transizione energetica e l'innovazione, rafforza l'impegno nell'agricoltura rigenerativa e nel sostegno alle comunità ... corriere.it

Barilla, nel Rapporto di Sostenibilità le 'storie' di un impegno a favore di ambiente e comunitàPaolo Barilla: 'Per noi importante investire in tecnologie e produzioni orientate alla protezione dell'ambiente e attente alla salute delle Persone' ... adnkronos.com