Negli ultimi due anni, la potenza degli impianti fotovoltaici installati nei siti produttivi italiani di Barilla è triplicata, arrivando a una capacità di 24 megawatt di picco prevista entro il 2030. La società punta anche sull’agricoltura rigenerativa, integrando pratiche sostenibili nelle sue attività agricole. La crescita degli impianti rappresenta una parte della strategia di produzione di energia rinnovabile dell’azienda.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Negli ultimi due anni triplicata la potenza istallata di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei siti produttivi italiani di Barilla: obiettivo 24MWp entro il 2030. In occasione della Giornata Mondiale della Terra - la ricorrenza annuale che ogni 22 aprile mobilita oltre un miliardo di persone in 193 Paesi per sensibilizzare sull'emergenza ambientale - Barilla presenta i risultati del suo impegno in sostenibilità su due fronti strategici: l'investimento sull'energia solare autoprodotta negli stabilimenti italiani e il modello di filiera rigenerativa che guida l'intera produzione di Mulino Bianco.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Barilla triplica fotovoltaico e punta su agricoltura rigenerativa

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