Barilla sostenibilità e innovazione | energia rinnovabile agricoltura rigenerativa e sostegno alle comunità

Notizia in breve

Un'azienda alimentare ha ridotto il packaging delle sue tagliatelle, risparmiando 150 tonnellate di cartone e tagliando del 20% le emissioni di CO2 legate al trasporto. I vasetti dei sughi pronti sono realizzati con circa il 65% di vetro riciclato. Inoltre, l’azienda utilizza farina di grano tenero proveniente da agricoltura rigenerativa e investe in energie rinnovabili per le sue attività.