Barilla sostenibilità e innovazione | energia rinnovabile agricoltura rigenerativa e sostegno alle comunità
Un'azienda alimentare ha ridotto il packaging delle sue tagliatelle, risparmiando 150 tonnellate di cartone e tagliando del 20% le emissioni di CO2 legate al trasporto. I vasetti dei sughi pronti sono realizzati con circa il 65% di vetro riciclato. Inoltre, l’azienda utilizza farina di grano tenero proveniente da agricoltura rigenerativa e investe in energie rinnovabili per le sue attività.
Il ridimensionamento del packaging delle Tagliatelle che ha portato a un risparmio di 150 tonnellate di cartone e una riduzione del 20% delle emissioni CO? legate al trasporto; i vasetti per i sughi pronti che contengono circa il 65% di vetro riciclato, l’utilizzo di farina di grano tenero da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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