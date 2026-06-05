Bari | sullo sfondo dello stadio il fumo dell’incendio Oggi

Notizia in breve

Sullo sfondo dello stadio, si è visto del fumo provenire da un incendio. L'episodio si è verificato oggi e ha attirato l'attenzione nella zona circostante. Non sono state fornite informazioni su eventuali danni o persone coinvolte. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno gestendo la situazione. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato riguardo alle cause dell'incendio o alle conseguenze immediate.