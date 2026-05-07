Il Napoli si trova a un passo dalla qualificazione in Champions League, ma si trova anche di fronte a una scelta importante per la propria direzione futura. Le decisioni prese nei prossimi giorni potranno influenzare il percorso della squadra nella competizione e la strategia per la stagione successiva. La squadra sta affrontando un momento di grande pressione, con diverse questioni aperte sul tavolo.

"> Il Napoli è a un passo dalla Champions League ma anche davanti a un bivio decisivo per il proprio futuro. Prima il Bologna, poi il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per capire se il progetto tecnico potrà proseguire ancora insieme oppure no. Una decisione che potrebbe inevitabilmente innescare un effetto domino sulle panchine italiane. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport spiega come la qualificazione matematica alla prossima Champions rappresenti il passaggio fondamentale prima di affrontare il tema più delicato: la sintonia tra il club e Conte. Il tecnico ha ancora un contratto fino al 2027, ma le recenti riflessioni nate attorno al suo futuro e alcune dichiarazioni del presidente azzurro avrebbero alimentato dubbi e valutazioni reciproche.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli alla resa del Conte. Sarri sullo sfondo”

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