Gazzetta dello Sport | Conte-Napoli futuro da scrivere | la Nazionale resta sullo sfondo

Da napolipiu.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Antonio Conte si trova al centro di discussioni tra Napoli e la Nazionale, con nessuna decisione ancora presa. Le voci riguardano un possibile ritorno in club o un incarico con la rappresentativa nazionale, ma al momento non ci sono annunci ufficiali. La situazione rimane in attesa di sviluppi, mentre le parti interessate valutano le opzioni disponibili senza aver ancora definito un percorso preciso.

"> Il futuro di Antonio Conte resta un tema aperto, sospeso tra Napoli e Nazionale. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro vive una fase delicata, tra presente da consolidare e scenari che potrebbero cambiare tutto a fine stagione. Vincenzo D’Angelo, inviato a Napoli per la Gazzetta dello Sport, evidenzia come Conte abbia già tracciato la linea: «Sono concentrato sul presente, ho un contratto col Napoli e incontrerò De Laurentiis a fine stagione». Un messaggio chiaro, che rimanda ogni decisione ai prossimi mesi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport a firma Vincenzo D’Angelo, la priorità resta il campo: il Napoli deve blindare la Champions e provare a restare agganciato alla corsa scudetto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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