Barbara Berlusconi ha commentato l’assoluzione di suo padre, affermando di provare sollievo ma predominata dalla rabbia. Ha anche espresso la necessità di una riforma della responsabilità civile dei giudici. La notizia si concentra sull’intervento della figlia dell’imputato e sulla richiesta di cambiamenti nel sistema giudiziario italiano.

(Adnkronos) – Dice di provare "sollievo" per "l’ennesima assoluzione di mio padre", anche se "l’emozione dominante è la rabbia". "Hanno provato a batterlo più nelle procure che nelle urne. E credo che una parte del Paese lo abbia capito molto bene già da tempo". A parlare in un'intervista a Libero è Barbara Berlusconi, terzogenita del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Referendum: Perché Meloni vuole cambiare la Costituzione

Notizie e thread social correlati

Giustizia, Salvini: serve riforma con responsabilità civile magistratiDopo il risultato del referendum, il leader della Lega ha chiesto una riforma della giustizia che includa la responsabilità civile dei magistrati.

Nordio gela Forza Italia: “Responsabilità civile dei giudici? Non è all’ordine del giorno”. Costa: “Vado avanti”. E chiede un confronto nel centrodestraIl ministro della Giustizia ha precisato che la responsabilità civile dei giudici non è all’ordine del giorno.

Temi più discussi: Barbara Berlusconi: Responsabilità civile giudici? Riforma necessaria; Stragi di mafia, accuse archiviate per Berlusconi e Dell’Utri. La figlia Marina: Accanimento insensato. E Barbara: Decenni di insinuazioni e fango; Vaccini, Esposito (presidente Espid): Meningococco B impatto rilevante, serve strategia per adolescenti; Stragi del ’93, chiuso il caso Berlusconi-Dell’Utri. Marina: Montagna di accuse, nessuna prova.

Barbara Berlusconi: Responsabilità civile giudici? Riforma necessariaLa terzogenita del Cavaliere in un'intervista a Libero dopo l'archiviazione dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 ... adnkronos.com

Barbara Berlusconi: Ho attraversato una depressione impegnativa, ho scoperto di avere l’Adhd da adulta. Quando è mancato nostro padre, è stato naturale supportarci a ...Un percorso fatto anche di fragilità, scelte difficili e un nuovo equilibrio conquistato nel tempo. Barbara Berlusconi ha 41 anni, cinque figli (praticamente una squadra di calcetto), una vita ... vanityfair.it