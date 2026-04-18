Giustizia Salvini | serve riforma con responsabilità civile magistrati

Dopo il risultato del referendum, il leader della Lega ha chiesto una riforma della giustizia che includa la responsabilità civile dei magistrati. La sua dichiarazione è stata fatta durante un evento a Milano, senza ulteriori dettagli o commenti sui prossimi passi. La proposta mira a modificare l'attuale sistema, ma al momento non sono stati annunciati tempi o modalità precise di attuazione.

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REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: Quando, Come e per cosa si VOTA

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