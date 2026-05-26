Il ministro della Giustizia ha precisato che la responsabilità civile dei giudici non è all’ordine del giorno. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra i membri di Forza Italia, mentre un altro esponente del centrodestra ha annunciato di voler proseguire con le proprie iniziative, chiedendo un confronto tra le forze politiche. In Sicilia si ricorda come, tradizionalmente, ci si metta in difficoltà con le proprie azioni, usando l’immagine di chi versa acqua nel rubinetto e poi lo lascia fuori.

Mi misi l’acqua rintra e lu rubinettu fora, dicono a Palermo. Per tradurre, con un’eloquente immagine, chi si caccia in un guaio con le sue mani. Calza a pennello con l’ultima uscita di Carlo Nordio, che venendo giusto da Venezia di acqua che entra in casa ne dovrebbe sapere qualcosa. E invece che fa il Guardasigilli? Esterna alla Nuvola di Roma, al meeting di Confindustria, proprio contro la responsabilità civile, lanciata in pista appena due giorni fa dal capogruppo di Forza Italia a Montecitorio Enrico Costa. Il caso vuole che sempre alla Nuvola, a tiro di giornalisti, ci sia pure Costa. Che ovviamente non si sposta di un millimetro e risponde a tono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nordio gela Forza Italia: “Responsabilità civile dei giudici? Non è all’ordine del giorno”. Costa: “Vado avanti”. E chiede un confronto nel centrodestra

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