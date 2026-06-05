Il vincitore della Davis del 1976 ha commentato le semifinali di tennis, affermando che Cobolli ha potenziale da big, mentre Arnaldi si distingue come un guerriero. Per quanto riguarda Sinner, ha detto che se fosse stato in lui, avrebbe affrontato la partita diversamente. Ha inoltre osservato che Flavio parte leggermente avanti, mentre Matteo deve ancora smaltire alcune tossine, anche se il lungo impegno gli ha permesso di ritrovare le sensazioni migliori.

N on è da un singolo game che si giudica un giocatore. Perché Corrado Barazzutti è stato un campione, uno dei più grandi del nostro tennis: la Coppa Davis del 1976, il numero 7 del mondo, una presenza al Masters, la semifinale agli Us Open nel 1977 e quella al Roland Garros nel 1978, il suo anno migliore. Solo che a Parigi incrociò probabilmente il Borg più marziano di tutti i tempi, che lo sconfisse 6-0 6-1 6-0: lo svedese, in quel torneo, concesse in totale 32 game ai sette avversari affrontati. Oggi "Barazza" gestisce la sua Academy a Roma e tra un allenamento e l’altro con i ragazzi della scuola tennis si tiene aggiornatissimo sull’andamento dello Slam parigino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Barazzutti: "Cobolli ha potenziale da big, Arnaldi è un guerriero. Sinner? Fossi stato in lui..."

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