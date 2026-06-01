Tre italiani si sfidano oggi negli ottavi di finale del singolare maschile a Parigi. Due di loro sono tra i primi quattro del tabellone, mentre un altro ha superato il turno grazie a una vittoria in tre set. Tra le dichiarazioni, un commento sulla tenacia di un giovane tennista che ha dimostrato coraggio, e un’analisi delle possibilità di altri due giocatori italiani di avanzare ulteriormente nel torneo.

Sarà una giornata importante per il tennis italiano quella odierna a Parigi: tre tennisti del Bel Paese saranno protagonisti degli ottavi di finale della parte alta del tabellone del singolare maschile del Roland Garros 2026. Dopo l’uscita di scena clamorosa di Jannik Sinner, ci si chiedeva quale sarebbe stata la reazione del resto della truppa tricolore. Da questo punto di vista, si può affermare che i tennisti abbiano risposto in maniera estremamente positiva e ora ci si giocherà al meglio le proprie carte per dare un seguito. A godersi questi risultati è stato, tra gli altri, Filippo Volandri. Il capitano di Coppa Davis è presente a Parigi, per seguire i “suoi ragazzi” e prendere nota delle loro prestazioni in chiave Davis. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Filippo Volandri: “Sinner è stato coraggioso, sarà ancora più forte. Cobolli, Berrettini e Arnaldi hanno un’opportunità”

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