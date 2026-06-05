Una campionessa di vela ha dichiarato che, sebbene apprezzi la partecipazione femminile in Coppa America, non le interessa prenderne parte. Ha inoltre riferito di aver completato due master per diventare dirigente. Ha spiegato che la vela richiede competenze fisiche, tecniche, tattiche e mentali, tutte da gestire e controllare durante la competizione.

Il fascino di volare sull’acqua e il desiderio d’inseguire il terzo oro olimpico consecutivo sono stati la spinta che ha convinto Caterina Banti a ripensarci. Dopo aver annunciato il ritiro dalle competizioni al termine dei Giochi di Parigi 2024 (la vela gareggiava a Marsiglia), la velista romana ha cambiato idea e ha annunciato il ritorno alle competizioni in coppia con Ruggero Tita, uno dei timonieri di Luna Rossa. Insieme hanno vinto l’oro a Tokyo 2021 e a Parigi 2024 nel Nacra 17 e ora riprenderanno la preparazione in vista di Los Angeles 2028 per un fantastico tris. Che cosa l’ha spinta a cambiare idea? “Dopo Parigi ho annunciato il ritiro perché desideravo dedicarmi ad altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Banti: "Le donne in Coppa America? Bello ma non fa per me. Due master per diventare dirigente"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tita e Banti verso Los Angeles 2028: “Dopo la Coppa America torneremo a tempo pieno sul Nacra”Ruggero Tita e Caterina Banti hanno comunicato la decisione di tornare a competere nel Nacra 17 in vista dei Giochi di Los Angeles 2028.

Intervista al ministro Andrea Abodi: «Così la Coppa America può diventare per Napoli una chance permanente»Nel 2027, Napoli ospiterà la trentottesima edizione della Coppa America, uno degli eventi velici più importanti al mondo.